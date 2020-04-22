«Коммерсант»: из-за коронавируса больницы ограничили лечение людей с редкими заболеваниями

Российские больницы ограничили лечение людей не с коронавирусной инфекцией, следует из жалобы в Минздрав от Всероссийской организации пациентов. С жалобой ознакомился «Коммерсант».

Получить медицинскую помощь стало сложнее в том числе людям с хроническими гепатитами, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом, ревматическими заболеваниями, пишет газета.

Речь идет о лечении в дневных стационарах.

«Клиники перепрофилируют для приема людей с коронавирусной инфекцией — а пациентам с другими заболеваниями зачастую просто предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей», — сказал «Коммерсанту» сопредседатель организации пациентов Юрий Жулев, добавив, что проблема коснулась нескольких тысяч человек.

В начале апреля «Коммерсант» писал, что правительство обязало российские больницы предоставить сто тысяч коек для людей с коронавирусной инфекцией.

В соответствующем постановлении правительства, на которое ссылалась газета, сказано, что в места в стационарах следует выделять за счет «перепрофилирования части мощностей федеральных медцентров, а также временных ограничений на проведение диспансеризации, профосмотров и плановой госпитализации».