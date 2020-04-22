Китайский Харбин закрыл въезд после роста числа заболевших COVID-19

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине. Об этом сообщает Reuters.

Местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны COVID-19, передает Kyodo. Также на улице они должны носить маску.

Reuters и Kyodo пишут, что Харбин стал центром второй волны распространения коронавирусной инфекции в Китае. За последние десять дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания.

Ранее в апреле Китай закрыл все переходы через границу с Россией, добавляет Kyodo. При этом Харбин продолжает принимать рейсы из России.

Харбин с середины апреля ввел 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.

Новую коронавирусную инфекцию, впоследствии получившую название COVID-19, впервые обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С начала распространения вируса в стране заразились 83,7 тысячи человек, умерли 4,6 тысячи человек.

В конце марта Китай объявил, что в целом справился с распространением инфекции внутри страны, но количество завозных случаев растет и угрожает новой волной эпидемии.