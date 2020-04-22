Иран объявил о запуске своего первого военного спутника

Власти Ирана заявили, что Корпусу стражей исламской революции удалось вывести на орбиту первый в истории страны космический аппарат военного назначения, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Спутник, получивший название «Нур», был выведен на орбиту двуступенчатой ракетой-носителем, запущенной с космодрома в центральной части страны, говорится в сообщении иранских телеканалов.

Подтверждения запуска спутника из других источников пока не поступало.

Ранее сообщалось о нескольких неудачных попытках Ирана вывести космические аппараты на околоземную орбиту.

Из-за программы баллистических ракет, которые, в числе прочего, могут использоваться для запуска спутников, на Иран наложены американские санкции.

Иран также находится под санкциями из-за его ядерной программы, которая, как настаивает Тегеран, носит сугубо мирный характер.