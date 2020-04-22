«Интерфакс»: правительство предложило разрешить полиции вскрывать машины и оцеплять жилые дома

Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на текст документа и источник в аппарате Госдумы. Законопроект пока не внесен на рассмотрение парламента.

Правительство предложило разрешить полицейским:

вскрывать транспортные средства, если это необходимо, чтобы спасти людей, помешать преступлению или обеспечить безопасность граждан, в том числе при массовых беспорядках и ЧС;

оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты, а также досматривать людей и машины в границах оцепления;

ограждать места проведения массовых мероприятий;

применять оружие при задержании, если преследуемый человек попытается прикоснуться к оружию или «совершить иные действия», которые можно расценить как угрозу нападения.

Кроме того, правительство предложило, чтобы полицейских не преследовали за действия, совершенные при выполнении своих обязанностей.