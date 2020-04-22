«Фонтанка»: ФСБ задержала бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека

В Петербурге задержан бизнесмен, бывший депутат Госдумы и городского законодательного собрания Денис Волчек. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылок на источники.

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля приехали в загородный дом Волчека. Они изъяли телефоны и компьютер бизнесмена, а его самого забрали в Москву.

По информации «Фонтанки», Волчек проходит по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы. Подробности дела изданию неизвестны.

Отец Дениса Волчека Геннадий заявил Znak.com, что не знал о задержании.

49-летний Денис Волчек с середины 1990-х занимался бизнесом, в том числе участвовал в управлении страховой компании «РусМед» и фармацевтического завода «Фармакон».

В 2002 года он был избран депутатом законодательного собрания Петербурга от ЛДПР. С 2007 по 2016 годы Волчек был депутатом Госдумы от ЛДПР. Он считался лидером петербургской ячейки ЛДПР.

В 2016 году, после внутрипартийного конфликта в ЛДПР, Волчек пытался избраться в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но проиграл выборы. Затем, как сообщалось, он жил в Израиле.

Волчек имеет израильское и греческое гражданство, пишет «Фонтанка».