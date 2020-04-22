Фармацевты сообщили о перебоях с поставками вакцины от бешенства

Травмпунктам в России не хватает вакцины от бешенства, пишет «Фармацевтический вестник».

Как сообщили изданию в Федеральном научном центре иммунобиологических препаратов имени Чумакова (основной производитель вакцины), в первом квартале 2020-го предприятие не поставляло продукцию на рынок.

Причиной стали новые правила сертификации вакцин, из-за которых процедура одобрения стала более длительной. В компании обещают возобновить поставки в апреле-мае.

В марте «Фармацевтический вестник» сообщил, что из-за нехватки вакцины укол от бешенства отказались сделать жительнице Златоуста Челябинской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.

Об отсутствии вакцины от бешенства в регионе писал «Московский Комсомолец Кострома». По данным газеты, в середине апреля в Костромскую область пришло 150 доз препарата, за то время, что вакцины не было, «около 20 человек в Костроме были покусаны домашними животными».

Бешенство — смертельное заболевание. Известны единичные случаи, когда люди выживали после заражения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцинация позволяет предотвратить сотни тысяч смертей от бешенства ежегодно.