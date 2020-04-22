Фармацевты сообщили о перебоях с поставками вакцины от бешенства
Травмпунктам в России не хватает вакцины от бешенства, пишет «Фармацевтический вестник».
Как сообщили изданию в Федеральном научном центре иммунобиологических препаратов имени Чумакова (основной производитель вакцины), в первом квартале 2020-го предприятие не поставляло продукцию на рынок.
Причиной стали новые правила сертификации вакцин, из-за которых процедура одобрения стала более длительной. В компании обещают возобновить поставки в апреле-мае.
В марте «Фармацевтический вестник» сообщил, что из-за нехватки вакцины укол от бешенства отказались сделать жительнице Златоуста Челябинской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.
Об отсутствии вакцины от бешенства в регионе писал «Московский Комсомолец Кострома». По данным газеты, в середине апреля в Костромскую область пришло 150 доз препарата, за то время, что вакцины не было, «около 20 человек в Костроме были покусаны домашними животными».
Бешенство — смертельное заболевание. Известны единичные случаи, когда люди выживали после заражения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцинация позволяет предотвратить сотни тысяч смертей от бешенства ежегодно.