Депутаты Госдумы предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время изоляции

Авторы , депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить меры по защите людей, пострадавших от домашнего насилия. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо депутатов.

Депутаты предлагают:

обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, сформировать реестр помещений, в том числе в отелях, где могут остановиться пострадавшие;

обязать полицию незамедлительно реагировать на сообщения о домашнем насилии и защищать пострадавших, а не нападавшего;

разработать план, куда пострадавшие могут обратиться за медицинской, юридической и психологической помощью, рассказать об этом по ТВ или на портале госуслуг;

создать координационные центры помощи жертвам насилия;

не наказывать жертв насилия за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Оксана Пушкина заявила изданию, что правительство должно в срочном порядке ввести предложенные меры. «Прятать голову в песок — вредить людям. Кого мы обманываем, не признавая проблему», — сказала она.

В аппарате Татьяны Голиковой сообщили, что пока не получали обращение.

После введения режима самоизоляции, направленного на борьбу с коронавирусом, в России выросло число обращений по поводу домашнего насилия, указывают депутаты в своем письме. В марте на всероссийский телефон доверия для женщин звонили на 24% чаще, чем в феврале. О возросшем количестве обращений также говорят в кризисных центрах Москвы, Вологды, Красноярского края.