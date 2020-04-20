Жительница Москвы, жаловавшаяся на пневмонию, умерла после выписки у подъезда своего дома

Департамент здравоохранения Москвы проводит внутреннюю проверку по факту смерти жительницы района Марфино сразу после выписки из больницы, куда она попала с подозрением на пневмонию.

Как сообщили ТАСС в мэрии, 17 апреля в городскую клиническую больницу поступила москвичка с жалобами на пневмонию (Mash утверждает, что у нее подозревали цирроз печени). Ей провели необходимые обследования и взяли тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

На следующий день из-за отсутствия симптомов женщину выписали и отправили домой на социальном такси. Возле подъезда дома ей стало плохо, и социальные работники вызвали скорую помощь. Медики приехали через 11 минут и констатировали смерть. РЕН ТВ утверждал, что женщину оставили одну на лавочке возле дома.