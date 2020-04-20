В Канаде преступник в полицейской форме убил 17 человек. Это самое массовое убийство в истории страны

51-летний житель Канады Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек в провинции Новая Шотландия, сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Нападение началось в небольшом городе Портапик (100 километров от Галифакса) вечером в субботу, 18 апреля: в одном из домов и возле него полиция нашла несколько убитых. Затем Уортман начал ездить между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома. Associated Press отмечает, что полиция сообщала, что преступник вооружен, и призывала жителей не покидать дома.

Гэбриел Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции и передвигался на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину. В полиции отмечали, что нападавший не работает полицейским. Власти считают, что преступник намеренно выбрал первых жертв, затем он убивал случайных людей. Во время стрельбы погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, а один из офицеров получил ранение. В полиции допустили, что погибших может быть больше.

Первоначально полиция сообщила, что задержала Уортмана на заправке в Энфилде, но затем сообщила, что он мертв. Между подозреваемым и полицией произошла перестрелка, отмечает CBC News. Мотивы преступника пока неизвестны. Полиция выясняет, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса, но пока не нашла никакой связи.

Это самое смертоносное нападение в истории Канады. До этого самым крупным считалось массовое убийство, совершенное в провинции Квебек в 1989 году в Политехническом университете Монреаля. Нападавший 25-летний Марк Лепин убил 14 женщин, после чего покончил с собой. После этого случая Канада пересмотрела свои законы об оружии, и массовые убийства стали редкостью.