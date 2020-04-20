В Госдуме предложили разрешить сносить здания, мешающие соседним участкам

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил «Российской газете» о разработке поправок в Гражданский кодекс РФ, уточняющих права и обязанности соседей земельных участков.

Проект поправок запрещает собственникам возводить здания или сооружения, которые могут оказать «недопустимое воздействие» на соседний участок. Если такое воздействие есть, то собственник будет обязан снести здание, сказал Крашенинников.

Также поправки позволяют соседям требовать, чтобы собственник другого участка не менял приток света на их участок. «Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — сказал Крашенинников.

Глава думского комитета отметил, что предложенные поправки стали частью изменений в Гражданский кодекс, работа над которыми идет с 2012 года. Крашенинников рассчитывает, что в 2020 году проект поправок пройдет общественное обсуждение, после чего его подготовят ко второму чтению в Госдуме.