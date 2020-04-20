В Екатеринбурге мужчина с коронавирусом ранил ножом полицейского, пытавшегося его госпитализировать

В Екатеринбурге мужчина с COVID-19 ранил участкового оперуполномоченного, который вместе с медицинскими работниками пытался принудительно госпитализировать его.

Полицейский получил ранения предплечья, госпитализация ему не понадобилась. Полиция ведет доследственную проверку — по ее итогам будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела о применении насилия против представителя власти.

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 20 апреля было зарегистирировано 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.