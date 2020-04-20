Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства из-за текста о COVID-19 в Донбассе и в Крыму

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Роскомсвобода.

В реестр внесли страницу сайта с сообщением о том, что Россия якобы скрывает настоящую статистику заболеваемости COVID-19 в Донбассе и в Крыму.

Поскольку в реестр страницу внесли по протоколу https, доступ блокируется ко всему сайту украинского министерства.

В Роскомсвободе отметили, что это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса.

По данным украинского ведомства, в Луганской и Донецкой областях коронавирусной инфекцией заразились около десяти тысяч человек. Официально самопровозглашенная Луганская народная республика в конце марта сообщала об одном заболевшем. ДНР отчитывалась, что заболевших нет, уточняет «Дождь».