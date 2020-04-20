Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты искусственной вентиляции легких

Правительство России выделило Росгвардии 1,3 миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Деньги выделяются в том числе на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха.

COVID-19 приводит к пневмонии, в тяжелых случаях пациентам нужна искусственная вентиляция легких.

К утру 20 апреля в России зарегистрировали 47,1 тысячу случаев заболевания COVID-19 (+4268 случаев за сутки). За все время эпидемии в стране умерли от болезни 405 человек, выздоровели 3446 человек, проведено более двух миллионов тестов.