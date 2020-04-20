Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 200 человек

В Москве 19 апреля умерли еще 28 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Возраст пациентов — от 44 до 98 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, сахарный диабет и хронический бронхит, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 в Москве с начала распространения коронавируса достигло 204 человек.

Всего в России выявлены почти 43 тысячи случаев заболевания. По этому показателю Россия занимает десятое место в мире.