Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Писатель и журналист Александр Кабаков умер 18 апреля в Москве, сообщил ТАСС главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников.

Кабакову было 76 лет. Александр Кабаков занимался журналистикой с 1972 года, работал в газете «Гудок», в «Московских ведомостях», был спецкорром «Коммерсанта», пишет журнал «Афиша».

Как писатель Кабаков стал известен в 1989 году после выхода повести-антиутопии «Невозвращенец», уточняет издание. Кабаков становился лауреатом нескольких литературных премий, в том числе «Большой книги» за роман «Все поправимо».