Рогозин рассказал о запусках в стратосферу с Восточного

«Роскосмос» может осуществлять пуски в с космодрома Восточный, сказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Можем использовать нашу аппаратуру для тестирования на этих стратостатах, которые частники будут изготавливать, — цитирует Рогозина „Интерфакс“. — Мы будем оказывать им максимальное содействие».

Как пишет «Интерфакс», в конце марта к президенту РФ Владимиру Путину обратился руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Он рассказал, что «Стратонавтика» хотела бы создать систему доступа к интернету для труднодоступных районов России. По словам Ефремова, в России нет структуры, которая дала бы разрешение на такую работу. Путин в ответ пообещал «поговорить с Рогозиным».

В середине апреля Путин поручил «Роскосмосу» и Российской академии наук рассмотреть «вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу».