Количество умерших от коронавирусной инфекции в Москве выросло до 176 человек

Обновлено. По сообщению московского оперативного штаба, у 60% москвичей с подтвержденным диагнозом COVID-19 нет симптомов заболевания.

В Москве умерли еще 28 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Количество умерших от инфекции в Москве таким образом выросло до 176 человек.

По словам главы московского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, число госпитализированных с коронавирусом «не увеличивается».

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1300 человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тысячи коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тысяч», — цитирует Хрипуна «Интерфакс».