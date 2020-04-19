Карту «Тройка» можно будет заказать в «Яндекс.Лавке»

Карту «Тройка» для проезда в московском транспорте можно будет заказать в «Яндекс.Лавке» с доставкой на дом, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Стоимость карты — 50 рублей, минимальный номинал — также 50 рублей.

С какой даты заказ карт будет доступен в «Лавке», а также что делать жителям тех районов, где сервис не работает, департамент не уточнил.

В ведомстве пообещали рассказать подробности «в самое ближайшее время».

Как сообщил «Яндекс», заказать карту доставкой до двери можно будет отдельно или вместе с любыми продуктами.

С 22 апреля номер карты «Тройка» нужно добавлять в электронные пропуска, без этого проездной не сработает на турникете метро и на валидаторе автобуса. Данные пропуска нужно будет обновить на mos.ru.

В Москве с 15 апреля проверяют цифровые пропуска, необходимые для поездок по городу. Из-за того, что в метро пропуска проверяла полиция, на входах в подземку образовались очереди. После этого мэрия пообещала автоматизировать проверку.