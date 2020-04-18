Путин разрешил временно использовать водительские права с истекшим сроком действия

Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля до 15 июля.

Указ также разрешает гражданам, которым после 1 февраля исполнилось 14 лет, не получать паспорт и использовать свидетельство о рождении или загранпаспорт в качестве удостоверения личности.

Другим указом президент до 15 июня продлил действие истекающих виз, разрешений на проживание и видов на жительство для иностранцев.