Путин разрешил временно использовать водительские права с истекшим сроком действия
Источник: Президент России
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Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля до 15 июля.
Указ также разрешает гражданам, которым после 1 февраля исполнилось 14 лет, не получать паспорт и использовать свидетельство о рождении или загранпаспорт в качестве удостоверения личности.
Другим указом президент до 15 июня продлил действие истекающих виз, разрешений на проживание и видов на жительство для иностранцев.