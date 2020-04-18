Посольство России в Чехии сменило юридический адрес. Площадь, где оно находится, недавно переименовали в честь Бориса Немцова

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где расположена дипмиссия, была переименована в честь политика Бориса Немцова. Об этом пишет Aktualne.

В письме, отправленном в МИД Чехии, посольство указало, что отныне будет использовать в качестве официального адрес консульского отдела. Он расположен в нескольких сотнях метров от главного здания дипмиссии на улице Коруновачни.

Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, получила имя Бориса Немцова в феврале, к пятой годовщине со дня убийства политика. До этого она называлась площадь Под Каштаны.

Именем Бориса Немцова названы скверы перед посольствами России в Вильнюсе и Киеве, а также часть улицы перед российской дипмиссией в Вашингтоне.