Исполняющего обязанности замглавы Хакасии задержали при получении взятки в два миллиона рублей

СК возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в отношении исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова.

По версии следствия, Новиков требовал 12 миллионов рублей от строительной компании, обещая помощь в заключении контракта на строительство корпуса психоневрологического интерната в селе Туим.

Новиков был задержан с поличным при получении двух миллионов рублей. В ближайшее время следствие попросит суд арестовать чиновника.

Задержание и. о. заместителя главы Республики Хакасия Следственный комитет Российской Федерации

45-летний Новиков работает в правительстве Хакасии с 2010 года. В разное время он возглавлял министерства градостроительной политики, регионального развития, строительства региона.