Депутат Московской областной думы умер после заражения коронавирусом

Депутат Московской областной думы от «Единой России» Иван Жуков умер в возрасте 63 лет, сообщает сайт регионального парламента. Как написал во «ВКонтакте» глава Богородского городского округа Игорь Сухин, у Жукова была коронавирусная инфекция.

По данным «Вестей Подмосковья», Жуков умер в больнице в Коммунарке, где проходят лечение больные COVID-19.

Жуков был депутатом Мособлдумы с 1997 года. В разные годы он занимал пост руководителя фракции «Единая Россия» и заместителя председателя Думы.

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