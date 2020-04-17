Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с диагнозом COVID-19

Двое специалистов ракетно-космической отрасли с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы «Роскосмоса» Олега Фролова.

«Два специалиста — 62 и 68 лет — скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — сказал Фролов.

Число сотрудников «Роскосмоса» с коронавирусной инфекцией выросло до 42 человек, добавил он.

Источник ТАСС 15 апреля сообщил, что коронавирусной инфекцией заболел генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин.