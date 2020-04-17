Гильдия режиссеров Америки заявила, что создала комитет по помощи постановщикам, который поддержит их после окончания пандемии коронавируса.

Возглавит организацию Стивен Содерберг — режиссер фильмов «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович», «Прачечная» и картины «Заражение», в которой мир спасается от пандемии вируса, пришедшего из Китая.

Члены комитета (в него входят режиссеры, помощники режиссеров, производственные менеджеры) планируют справиться с последствиями пандемии для индустрии и как можно скорее вернуться к работе — для этого они будут консультироваться с эпидемиологами и голливудскими профсоюзами, сказано в заявлении Гильдии.

«Заражение» — фильм Стивена Содерберга 2011 года об эпидемии неизвестного вируса, распространяющегося из Китая. В конце марта он вошел в десятку самых популярных фильмов на iTunes. К 29 марта страницу фильма на «Кинопоиске» искали в 50 раз чаще, чем в феврале.

Из-за пандемии COVID-19 были приостановлены съемки многих голливудских фильмов. Кинотеатры в странах, где введен карантин, не работают. Представители киноиндустрии предупреждают об огромных убытках.