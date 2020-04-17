Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы имеет запас прочности. Неделю назад в мэрии говорили, что стационары «работают на пределе»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе находится под контролем властей, и в городе нет недостатка коек для больных. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время 13 тысяч больничных коек уже принимает пациентов в боевом режиме. Мы планировали на понедельник ввести еще девять тысяч, но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности», — сказал Собянин.

По словам Собянина, с понедельника, 20 апреля, будет открыто только четыре тысячи коек, а пять тысяч останутся в режиме обычной работы.

10 апреля вице-мэр Анастасия Ракова заявляла о предельной нагрузке на мощности города из-за роста заболеваемости COVID-19. «Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — говорила она.