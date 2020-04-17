Россия сохраняет относительно небольшой темп прироста заболевших COVID-19, в связи с чем власти надеются на то, что пик заболеваемости не будет резким, как в других странах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста, и сохраняя его от 14% до 17% в день», — сказала она.

Попова также отметила, что Россия в последнее время серьезно продвинулась в количестве и качестве производимых тест-систем и сейчас является одним из лидеров среди крупных стран по количеству проводимых тестов на душу населения.

В России зарегистрировано 32008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В последнюю неделю количество ежедневных новых случаев оказывается выше, чем накануне.