Путин разрешил чиновникам отчитаться о доходах позже обычного

Срок подачи деклараций о доходах и имуществе продлен до 1 августа 2020 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Это касается в том числе руководителей «федеральных государственных учреждений», уточняется в документе.

Обычно декларации подаются до 30 апреля включительно.

Более поздний срок подачи деклараций в указе объясняется «реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий» по борьбе с распространением COVID-19.