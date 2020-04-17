Путин разрешил чиновникам отчитаться о доходах позже обычного
Источник: Президент России
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Срок подачи деклараций о доходах и имуществе продлен до 1 августа 2020 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Это касается в том числе руководителей «федеральных государственных учреждений», уточняется в документе.
Обычно декларации подаются до 30 апреля включительно.
Более поздний срок подачи деклараций в указе объясняется «реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий» по борьбе с распространением COVID-19.