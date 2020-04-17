Минпросвещения перенесло на осень годовые контрольные работы в школах. За них не будут ставить оценки

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что всероссийские проверочные работы в школах будут перенесены на начало следующего учебного года.

Годовые контрольные работы у учеников 4-8 и 10-11 классов перенесли после консультаций с учителями, региональными властями и родителями, отметил Кравцов. За работы, проведенные осенью, не будут ставить оценки. Их организуют, чтобы скорректировать образовательный процесс, пояснил министр.

Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ, если из-за эпидемии коронавируса будет угроза для школьников, но решение об этом примут после майских праздников.

Финал Всероссийской олимпиады школьников отменили. По словам Кравцова, все финалисты 11 классов признаны призерами.

Минпросвещения из-за пандемии COVID-19 перенесло основные сроки сдачи экзаменов в выпускных классах. Ожидается, что ЕГЭ начнут проводить 8 июня, экзамен для учащихся 9 классов — 9 июня.