Госдума ограничила продажу алкоголя в барах и ресторанах в жилых домах

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Бары, рестораны и кафе не смогут торговать алкоголем, если они расположены в жилых домах, а площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров.

Также Госдума наделила региональные власти правом вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах, в том числе увеличивать минимальную площадь зала и полностью запрещать продажу алкоголя.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых „наливаек“, в зонах жилой застройки», — сказано в пояснительной записке к проекту поправок.

«Наливайки», то есть небольшие бары на первых этажах жилых домов, торгующие алкоголем по ночам, появились в России в 2013 году после запрета продавать пиво в палатках и киосках. По оценке вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Алексея Небольсина, в стране более 1500 таких заведений.

«Ведомости» писали, что в России в жилых домах расположено более пяти тысяч баров (это треть от общего числа баров), около трех тысяч ресторанов (20%) и свыше 200 рюмочных (около половины).