Адвоката бывшего министра Абызова задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали адвоката Александра Вершинина, представляющего интересы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Вершинина, по данным источника агентства, задержали по подозрению в мошенничестве.

Как пишет Baza, Вершинин «якобы пытался „решить“ вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса» за 300 тысяч долларов.

Экс-министр Абызов с марта 2019 года находится под арестом по обвинению в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и в создании преступного сообщества. Также на Абызова завели дело о легализации денег от продажи акций принадлежавших ему компаний. Речь о ценных бумагах стоимостью 32 миллиарда рублей.