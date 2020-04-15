Власти Мурманской области закупят электронные браслеты для отслеживания больных COVID-19

Власти Мурманской области закупят электронные браслеты, чтобы с их помощью отслеживать соблюдение режима самоизоляции на дому больными COVID-19. Соответствующее постановление (.pdf) размещено на сайте правительства региона.

На закупку браслетов выделено 1 миллион 479 тысяч рублей. На эти деньги будут приобретены 120 браслетов, а также 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков.

Мурманская область находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди российских регионов (при этом по количеству населения она на 63-м месте). Там выявлено 265 случаев заболевания, в том числе 137 за последние сутки.

Основной очаг заражения в Мурманской области — поселок Белокаменка Кольского района. Там на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» заболели 206 человек.