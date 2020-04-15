В Вяземском районе Смоленской области обнаружили 50 новых случаев COVID-19. Все заражения связаны с домом престарелых
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В Вяземском районе Смоленской области за последние сутки выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Все случаи заболевания связаны с местным интернатом для престарелых — они выявлены у его постояльцев и сотрудников.
Пожилые люди входят в основную группу риска по коронавирусу. Смертность от COVID-19 в этой возрастной группе в несколько раз превышает смертность среди молодежи и людей среднего возраста.
Всего по Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заболевания.