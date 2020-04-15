В Вяземском районе Смоленской области обнаружили 50 новых случаев COVID-19. Все заражения связаны с домом престарелых

В Вяземском районе Смоленской области за последние сутки выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Все случаи заболевания связаны с местным интернатом для престарелых — они выявлены у его постояльцев и сотрудников.

Пожилые люди входят в основную группу риска по коронавирусу. Смертность от COVID-19 в этой возрастной группе в несколько раз превышает смертность среди молодежи и людей среднего возраста.

Всего по Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заболевания.