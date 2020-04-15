Общественные туалеты Петербурга закрыли «с целью минимизации контактов» во время эпидемии

«Водоканал» Санкт-Петербурга отключил общественные туалеты «с целью минимизации контактов в период распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте организации.

Как отметили в «Водоканале», закрытие туалетов «не принесет существенных неудобств петербуржцам», поскольку объявленный в городе режим самоизоляции предполагает, что люди находятся либо дома, «либо, при необходимости, на работе, где есть туалеты».

К 15 апреля в Петербурге зафиксировали 929 случаев заболевания COVID-19, умерли от инфекции пять человек.

Всего в России по состоянию на утро 15 апреля в России подтверждены 24,5 тысячи случаев, за сутки число заболевших выросло на 3388 человек. Большинство случаев заболевания обнаружили в Москве (+1774 человека за сутки), Подмосковье (+272), Мурманской области (+137). За сутки умерли 28 заболевших, всего с начала эпидемии — 198 человек.