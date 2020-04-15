Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 100 человек

Еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве 14 апреля.

«Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся в Москве после заражения COVID-19, достигло 106 человек.

Всего в Москве, наиболее пострадавшей от распространения коронавируса, заразились 13 тысяч человек. Более тысячи из них выздоровели. По всей России выявлены более 21 тысячи случаев заражения COVID-19.