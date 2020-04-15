Apple раскрыла данные о передвижениях россиян во время пандемии

Компания Apple открыла доступ к анонимным данным об использовании приложения «Карты Apple» во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Информация о 63 странах мира, в том числе России, доступна на странице Mobility Trends Reports.

По данным на 13 апреля, жители России стали ходить пешком на 50% реже, по сравнению с 13 января, а ездить на автомобилях и общественном транспорте — на 40% реже. Снижение началось в середине марта и достигло минимальных значений к началу апреля.

В Apple отметили, что статистические данные помогают властям разных стран принимать меры для защиты наиболее уязвимых групп населения.

В начале апреля данные о том, как изменились перемещения людей во время пандемии COVID-19, представила компания Google. Они доступны на странице COVID-19 Community Mobility Reports. Информации о России в этой статистике нет.

В конце марта компания «Яндекс» запустила индекс самоизоляции в разных городах России. По данным статистики, меньше всего людей в российских городах было 5 апреля.