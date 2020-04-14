Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский. У него обнаружили коронавирус

Инвестиционный банкир и член совета директоров Игорь Ложевский умер 12 апреля в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни, говорится в сообщении компании En+. Причину его смерти в группе не раскрыли.

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Журнал Forbes пишет со ссылкой на знакомого Ложевского, что бизнесмен умер из-за коронавирусной инфекции. Об этом же сообщила ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, лично знавшая Ложевского.

Игорь Ложевский в разное время работал в ЮКОСе, во Всемирном банке в Вашингтоне, в Deutsche Bank. Входил в советы директоров «Аэрофлота», «Российских железных дорог» и «Алросы».