У 34 сотрудников Большого театра обнаружили коронавирус

34 сотрудника Большого театра, задействованных в организации концерта «Мы вместе», сдали положительный тест на коронавирус — их отстранили от работы. Об этом ТАСС сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

«Все без исключения службы театра, включая охранников и инженеров, сдали за два дня до концерта тесты на коронавирус. Не одна сотня людей участвовала в обслуживании вечера. Тест на коронавирус оказался положительным у 34 человек, — рассказал он. — У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин».

Концерт «Мы вместе» в поддержку российских врачей и волонтеров прошел в пустом зале Большого театра 11 апреля. Его транслировали в прямом эфире на телеканале «Россия 1». Среди прочих в нем приняли участие Евгений Миронов, Константин Райкин, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие.