Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с коронавирусом

Сбербанк обнаружил несколько мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Так, мошенники предлагают выплатить «компенсации за ущерб от вируса», а вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что они якобы контактировали с заразившимся коронавирусом, и предлагают сдать анализы за 5000 рублей.

Также преступники звонят людям от имени сотрудников больниц, говорят о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие препараты. В качестве лекарств используют безвредные пищевые добавки.

Мошенники используют тему коронавируса, устраивая рассылки в соцсетях и мессенджерах, сказал Станислав Кузнецов. Кроме того, для афер создают домены, содержащие название сервиса видеосвязи Zoom.

Центробанк сообщил в начале апреля, что мошенники на фоне распространения COVID-19 обещают людям предоставить отсрочку по кредитам, выплатить компенсации и вернуть деньги за авиабилеты.