На поддержку медиков, работающих с больными COVID-19, выделили более 45 миллиардов рублей

Правительство России выделило 45,6 миллиарда рублей для доплат медикам, которые работают с зараженными коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Доплаты, о которых идет речь, на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Они предусмотрены на три месяца начиная с апреля.

Согласно поручению президента, врачи, работающие с больными COVID-19 в стационаре, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч.

Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с зараженными коронавирусом: врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей.

По данным на утро 12 апреля в России зарегистрированы 15 770 случаев коронавирусной инфекции, 130 человек умерли, 1291 человек выздоровел.