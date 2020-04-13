Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Там заболели более 90 человек

Киево-Печерская лавра закрыта на карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В последние несколько дней монастырь стал основным очагом заболеваемости COVID-19 в Киеве. Только за последние сутки из 79 городских случаев на лавру пришлись 63.

Всего в монастыре, по словам Кличко, заболели более 90 человек.

В общей сложности в Киеве с начала эпидемии зарегистрированы 495 случаев заболевания COVID-19. На всей территории Украины заболели 3102 человека, 93 из них умерли, 97 выздоровели.

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