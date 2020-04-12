В Москве полицейские спасли мужчину, который чуть не сорвался с 15-го этажа. А потом составили на него протокол о нарушении самоизоляции

Московские полицейские спасли мужчину, который чуть не выпал из окна многоэтажного дома в районе Некрасовка на юго-востоке столицы.

Днем 12 апреля очевидцы сообщили в полицию о том, что в доме на Рождественской улице на 15-м этаже на карнизе окна повис мужчина. Его держала за руки и пыталась вытянуть женщина, но безуспешно.

Прибывшие на место происшествия полицейские зашли в квартиру и помогли мужчине забраться внутрь.

Как оказалось, 36-летний пострадавший выпал из окна, решив сделать селфи на подоконнике, но не удержался и сорвался, успев зацепиться руками за карниз.

Мужчину с женщиной доставили в пункт полиции. В ходе опроса участковый выяснил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме.

В связи с этим на него составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе МВД.