В Брюсселе возникли беспорядки после гибели подростка, остановленного полицией за нарушение карантина

Как минимум 45 человек задержаны за участие в беспорядках, возникших в Брюсселе в ночь на 12 апреля после гибели местного 19-летнего жителя.

В минувшую пятницу в коммуне Андерлехт полиция остановила подростка на скутере, который нарушил условия карантина. Молодой человек попытался скрыться от полиции и погиб, врезавшись в один из преследовавших его автомобилей.

Следующим вечером на улицы города в знак протеста стали выходить молодые люди. Они забрасывали полицейских камнями, подожгли несколько машин. Беспорядки продолжались всю ночь.

Семья погибшего подростка призвала протестующих к спокойствию и соблюдению порядка.

В воскресенье полиция объявила, что взяла ситуацию в городе под контроль.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бельгии зафиксированы более 29 тысяч случаев заражения COVID-19, 3600 человек умерли. Страна входит в первую десятку государств, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В стране действуют строгие карантинные меры.