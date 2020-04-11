В России выявили 1667 новых случаев коронавируса. Всего заразились 13584 человека

За последние сутки в России подтверждены 1667 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 13584 заболевших в 82 регионах.

Больше всего новых заболевших в Москве (+1030 человек), Московской области (+152), Санкт-Петербурге (+80), Нижегородской (+33) и Брянской (+26) областях, а также в Дагестане (+26).

Умерли 12 пациентов с коронавирусом: 8 в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях, Хабаровском крае и Ставропольском крае. Общее число умерших возросло до 106 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете» заявил, что, по оптимистичному прогнозу, эпидемия коронавируса в России закончится в начале июня.