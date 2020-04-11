Умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. У него нашли коронавирус

Умер глава духовного управления мусульман Ингушетии Абдурахман Мартазанов, сообщили «Интерфаксу» в республиканском Минздраве.

Накануне ночью муфтий попал в больницу с пневмонией. Он был в тяжелом состоянии. Его первичный тест на коронавирус показал положительный результат, заявили в Минздраве.

Окончательный диагноз муфтия еще не установлен, уточнил РБК временно исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Абдурахману Мартазанову было 63 года. Его избрали главой духовного управления мусульман Ингушетии в июле 2019 года. До этого он около 20 лет занимал пост кадия (шариатского судьи).

По данным на 11 апреля, в Ингушетии выявлено 29 случаев коронавируса.