Умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. У него нашли коронавирус
Источник: Интерфакс
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Умер глава духовного управления мусульман Ингушетии Абдурахман Мартазанов, сообщили «Интерфаксу» в республиканском Минздраве.
Накануне ночью муфтий попал в больницу с пневмонией. Он был в тяжелом состоянии. Его первичный тест на коронавирус показал положительный результат, заявили в Минздраве.
Окончательный диагноз муфтия еще не установлен, уточнил РБК временно исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин.
Абдурахману Мартазанову было 63 года. Его избрали главой духовного управления мусульман Ингушетии в июле 2019 года. До этого он около 20 лет занимал пост кадия (шариатского судьи).
По данным на 11 апреля, в Ингушетии выявлено 29 случаев коронавируса.