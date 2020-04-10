Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки

Страны-участницы сделки согласились ограничить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Такая договоренность была достигнута по итогам встречи, прошедшей 9 апреля в формате видеоконференции.

Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу, утверждает The Wall Street Journal. О том, что план сделки согласован, также пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что в ходе переговоров Мексика отказывалась присоединяться к сделке. Официально об итогах встречи не сообщалось.

О том, что стороны согласились ограничить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки сроком на май-июнь, пишут ТАСС и «Интерфакс», тоже со ссылкой на источники. По условиям сделки, Россия и Саудовская Аравия будут должны в эти два месяца добывать по 8,5 миллиона баррелей в сутки каждая.

РИА Новости утверждает, что в июле-декабре добычу планируют сократить на восемь миллионов баррелей в сутки (от уровня весны этого года), в январе-апреле 2021 года — на шесть миллионов баррелей. Ожидается, что соглашение будет действовать до апреля 2022 года.

Ожидается, что 10 апреля экспортеры, которые не входят в картель ОПЕК+, в частности крупнейший производитель — США — а также Норвегия и Бразилия, согласуют собственное снижение на пять миллионов баррелей в сутки в сумме.

Аналитики Goldman Sachs заявили 9 апреля, что, даже если все страны-производители нефти договорятся о снижении нефтедобычи на 20 миллионов баррелей в сутки, этого будет недостаточно. «Размер шока от снижения спроса слишком велик, чтобы его можно было закрыть скоординированным снижением предложения», — сообщили в Goldman Sachs. Опрошенные агентством Reuters эксперты оценивают падение спроса из-за эпидемии коронавируса в 30 миллионов баррелей в день.

На фоне переговоров в ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent поднималась до 36,32 доллара за баррель, но затем, когда СМИ сообщили о деталях сделки, цена опустилась ниже 32 долларов.

Среднесуточная добыча нефти в ОПЕК+ в первом квартале составила около 40 миллионов баррелей, общемировая добыча — около 100 миллионов баррелей в сутки.

В начале марта Россия отказалась от предложения ОПЕК сократить нефтедобычу, не сумев договориться с Саудовской Аравией. Это привело к значительному снижению стоимости нефти. В марте цена нефти марки Brent менее чем за две недели снизилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов. Этому также способствовало падение спроса на топливо из-за эпидемии коронавируса.