Реаниматолог из Калининграда, обвиняемая в убийстве младенца, попросила генпрокурора разрешить ей вернуться к работе

Реаниматолог-анестезиолог из Калининграда Элина Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве недоношенного ребенка, попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова разрешить ей вернуться на работу.

Как написала Сушкевич в своем фейсбуке, во время эпидемии коронавируса она, «квалифицированный, трудоспособный и здоровый специалист, анестезиолог-реаниматолог вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению, которое до сих пор не доказано».

По словам врача, она неоднократно просила суд вернуть ее на работу, чтобы «не оставлять единственное в регионе отделение реанимации для новорожденных детей без специалиста».

Сушкевич работала в калининградском Региональном перинатальном центре. Дело на нее завели в июне 2019 года.

По версии следствия, в ноябре 2018-го главврач центра подумала, что один из новорожденных недоношенных детей не выживет, что испортит статистику учреджения. Тогда Сушкевич по указанию главврача якобы ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния. Сушкевич грозит до 20 лет лишения свободы.

Оба врача находятся под домашним арестом, вину они не признают.

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