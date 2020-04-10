Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как подтвердили Fox News представители продюсера, 68-летнего Вайнштейна выписали из медицинского изолятора.

О его заражении стало известно в конце марта. Вероятно, продюсер заразился COVID-19 в тюрьме Райкерс-Айленд в Нью-Йорке. После этого его перевели под медицинское наблюдение в тюрьму на северо-западе штата Нью-Йорк.

США сильнее всего среди всех стран мира пострадали от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, из 1,6 миллиона заболевших по всему миру более 460 тысяч случаев COVID-19 приходится на США. Более 16 тысяч человек умерли от коронавируса в США.