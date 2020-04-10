Форум hip-hop.ru заблокировали за экстремизм

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу форума на сайте hip-hop.ru, сообщает Роскомсвобода.

Поводом для блокировки стало решение Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 2015 года. Суд счел, что в записи на форуме содержатся «материалы экстремистского характера в форме изображений и текстовых комментариев».

Указанная в реестре РКН запись удалена с форума.

Адрес страницы в реестре прописан вместе с протоколом https. Из-за его особенностей блокировка одной страницы означает блокировку всего ресурса.

На момент написания новости форум hip-hop.ru и сам сайт перестал открываться у нескольких провайдеров, в том числе у «Ростелекома» и через мобильный интернет «Билайна».

В 2019 году РКН уже блокировал hip-hop.ru из-за поста на форуме. Блокировка длилась один день.

Форум hip-hop.ru был популярным местом проведения онлайн-баттлов. Современные рэп-баттлы под эгидой hip-hop.ru проводятся независимо от сайта.