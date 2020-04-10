Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек
Источник: Университет Джонса Хопкинса
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От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны — Италию (18,8 тысячи), США (17,8 тысячи), Испанию (16,0 тысячи) и Францию (12,2 тысячи).
В России от COVID-19 умерли 94 человека.
Первый случай смерти от COVID-19 был зафиксирован в Китае 11 января. К 10 февраля число смертей превысило тысячу, к 19 марта — 10 тысяч, ко 2 апреля — 50 тысяч.
Всего в мире зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания. Выздоровели 369 тысяч человек.