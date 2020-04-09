Журнал «Русский репортер» прекратил работу

Медиа-холдинг «Эксперт» прекратил выпуск журнала «Русский репортер», сообщается в соцсетях издания.

«Выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров», — сказано в сообщении. Представители редакции отметили, что выпуск журнала, предположительно, прекращен по экономическим причинам. В сообщении сказано, что «при возникновении малейшей возможности» выпуск издания будет возобновлен.

Главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин подтвердил эту информацию.

Журнал «Русский репортер» выходил с мая 2007 года. Последний номер вышел 23 марта 2020 года. Всего вышло 492 номера.